В США пообещали 10 млн долларов за информацию о "Хезболла"

Фото: США (pixabay.com)

Финансовую награду обещают за информацию о спонсорах организации

Государственный департамент и Минфин США пообещали награду в 10 миллионов долларов тем, кто поможет подорвать финансовую поддержку группировки "Хезболла", штаб-квартира которой находится в Ливане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что деньги получит тот, кто назовет имена спонсоров организации, передаст информацию о банковских переводах или о сделках с недвижимостью, благодаря которым "Хезболла" получает дополнительные деньги.

Награда за переданную информацию будет перечислена по программе, которая обычно используется для передачи денег за данные о разыскиваемых террористах. Действует она с 1984 года, но впервые вознаграждение обещано не за информацию об индивидуальных лицах, а о конкретной организации.

Напомним, ранее сообщалось, что израильские военные заявили, что активисты "Хезболлы", которую возглавляет Али Мусса Дакдук, приступили к осуществлению операции "Голанский проект" на контролируемой правительственной армией территории Сирии.

РБК-Украина писало, что министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что силы обороны Израиля могут расширить свою операцию против тоннелей боевиков шиитской группировки "Хезболла" на территорию Ливана.