У США пообіцяли 10 млн доларів за інформацію про "Хезболла"

Фото: США (pixabay.com)

Фінансову винагороду обіцяють за інформацію про спонсорів організації

Державний департамент і Мінфін США пообіцяли нагороду в 10 мільйонів доларів тим, хто допоможе підірвати фінансову підтримку угруповання "Хезболла", штаб-квартира якої знаходиться у Лівані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що гроші отримає той, хто назве імена спонсорів організації, передасть інформацію про банківські перекази або про угоди з нерухомістю, завдяки яким "Хезболла" отримує додаткові гроші.

Нагорода за передану інформацію буде перерахована за програмою, яка зазвичай використовується для передачі грошей за дані про розшукуваних терористів. Діє вона з 1984 року, але вперше обіцяно винагороду не за інформацію про індивідуальних осіб, а про конкретну організацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльські військові заявили, що активісти "Хезболли", яку очолює Алі Мусу Дакдук, приступили до здійснення операції "Голанських проект" на контрольованій урядовою армією території Сирії.

РБК-Україна повідомляло, що міністр розвідки Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що сили оборони Ізраїлю можуть розширити свою операцію проти тунелів бойовиків шиїтського угруповання "Хезболла" на територію Лівану.