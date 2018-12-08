Израиль может расширить военную операцию на территорию Ливана

Иллюстративное фото (idfblog.com)

Министр разведки Израиля считает, что для уничтожения "туннелей террора" необходимо действовать с территории Ливана

Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что Силы обороны Израиля могут расширить свою операцию против тоннелей боевиков шиитской группировки "Хезболла" на территорию Ливана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кац рассказал, что Израиль готов принять необходимые меры в Ливане против тоннелей, если это будет необходимо.

"Как мы думаем, для ликвидации этих туннелей надо действовать с другой стороны, тогда мы будем действовать на и по ту сторону границы", - подчеркнул Кац.

Пока остается неизвестным, какую именно форму может иметь деятельность военных Израиля на территории Ливана.

В то же время глава Министерства иностранных дел Ливана Гербан Бассил уже проинструктировал посланника в ООН пожаловаться на действия Израиля, что они ведут "дипломатическую и политическую кампанию против Ливана и готовятся к нападению".

Напомним, Израиль на границе с Ливаном начал операцию уничтожения "туннеля террора". Военные Израиля рассказали, что был обнаружен один туннель, который был вырыт в районе деревни Кафар Кила на юге Ливана и пересекал границу Израиля.