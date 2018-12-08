ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Израиль может расширить военную операцию на территорию Ливана

Новости » Политика    08.12.2018 - 01:21
Израиль может расширить военную операцию на территорию Ливана
Иллюстративное фото (idfblog.com)

Министр разведки Израиля считает, что для уничтожения "туннелей террора" необходимо действовать с территории Ливана

Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что Силы обороны Израиля могут расширить свою операцию против тоннелей боевиков шиитской группировки "Хезболла" на территорию Ливана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кац рассказал, что Израиль готов принять необходимые меры в Ливане против тоннелей, если это будет необходимо.

"Как мы думаем, для ликвидации этих туннелей надо действовать с другой стороны, тогда мы будем действовать на и по ту сторону границы", - подчеркнул Кац.

Пока остается неизвестным, какую именно форму может иметь деятельность военных Израиля на территории Ливана.

В то же время глава Министерства иностранных дел Ливана Гербан Бассил уже проинструктировал посланника в ООН пожаловаться на действия Израиля, что они ведут "дипломатическую и политическую кампанию против Ливана и готовятся к нападению".

Напомним, Израиль на границе с Ливаном начал операцию уничтожения "туннеля террора".  Военные Израиля рассказали, что был обнаружен один туннель, который был вырыт в районе деревни Кафар Кила на юге Ливана и пересекал границу Израиля.

Израиль начал военную операцию на границе с Ливаном Израиль не присоединится к пакту ООН о миграции, - Нетаньяху
Новости Украины ИзраильЛиванвоенная операция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь