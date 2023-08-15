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США, Японія та Південна Корея планують виступити зі спільною заявою по Тайваню, - Reuters

Фото: США, Японія та Південна Корея зроблять спільну заяву щодо Тайваню (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На саміті у Вашингтоні, який відбудеться 18 серпня, США, Японія та Південна Корея планують зробити спільну заяву щодо безпекової ситуації у Тайвані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело видання, знайоме з підготовкою до саміту, повідомило виданню, що по підсумкам зустрічі країни висловлять 

"Спільна заява США, Японії та Південної Кореї містить положення про підтримку миру та стабільності в Тайванській протоці. Очікується, що точні формулювання цього та інших положень будуть обговорюватися до останньої хвилини", - повідомило джерело.

Зазначається, що формулювання заяви має бути таким, що відповідає попереднім позиціям США з цього питання. Водночас, воно не має призвести до різкої ескалації риторики з Пекіном.

Саміт США, Південної Кореї та Японії

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше зустрінуться у форматі тристороннього саміту 18 серпня у Вашингтоні. Там вони обговорять ситуацію у Східній Азії, враховуючи кроки Китаю та ядерну і ракетну риторику Північної Кореї.

Крім цього, ЗМІ повідомляють, що країни мають домовитись про проведення щорічного аналогічного саміту, а також про поглиблення безпекової співпраці.

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