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США, Япония и Южная Корея планируют выступить с совместным заявлением по Тайваню, - Reuters

Фото: США, Япония и Южная Корея сделают совместное заявление по Тайваню (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На саммите в Вашингтоне, который состоится 18 августа, США, Япония и Южная Корея планируют сделать совместное заявление по ситуации в Тайване.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник издания, знакомый с подготовкой к саммиту, сообщил изданию, что по итогам встречи страны выразят

"Совместное заявление США, Японии и Южной Кореи содержит положение о поддержании мира и стабильности в Тайванском проливе. Ожидается, что точные формулировки этого и других положений будут обсуждаться до последней минуты", - сообщил источник.

Отмечается, что формулировка заявления должна быть соответствующей предыдущим позициям США по этому вопросу. В то же время оно не должно привести к резкой эскалации риторики с Пекином.

Саммит США, Южной Кореи и Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль впервые встретятся в формате трехстороннего саммита 18 августа в Вашингтоне. Там они обсудят ситуацию в Восточной Азии, учитывая шаги Китая и ядерную и ракетную риторику Северной Кореи.

Кроме этого, СМИ сообщают, что страны должны договориться о проведении ежегодного аналогичного саммита, а также об углублении сотрудничества в сфере безопасности.

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