США, Японія та Австралія підписали пакт про співпрацю у сфері оборонних технологій

Міністри оборони Японії, США та Австралії підписали угоду про співпрацю у галузі нових технологій на тлі нарощування військової могутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Тристоронні переговори між міністром оборони Японії Мінору Кіхарою, міністром оборони США Ллойдом Остіном та міністром оборони Австралії Річардом Марлесом пройшли напередодні їхньої чотиристоронньої зустрічі за участю міністра оборони Філіппін Жілберто Теодоро.

У заяві Кіхара, Остін та Марлес заявили, що вони "продовжать обговорювати можливості співпраці" в галузі передових технологій, включаючи "спільну бойову авіацію" та "композитні аерокосмічні матеріали".

Вони також заявили, що співробітництво в галузі нових технологій буде здійснюватися в рамках їх нової тристоронньої угоди про проекти досліджень, розробок, випробувань та оцінки.

Міністри також домовилися провести спільну підготовку винищувачів F-35 у кожній зі своїх країн протягом наступних двох років до 2026 року.

Крім того, міністри оборони рішуче засудили "військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією", включаючи закупівлю та використання Москвою північнокорейських балістичних ракет на порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.