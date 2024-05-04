США, Япония и Австралия подписали пакт о сотрудничестве в сфере оборонных технологий
Министры обороны Японии, США и Австралии подписали соглашение о сотрудничестве в области новых технологий на фоне наращивания военной мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
Трехсторонние переговоры между министром обороны Японии Минору Кихарой, министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Австралии Ричардом Марлесом прошли накануне их четырехсторонней встречи с участием министра обороны Филиппин Жилберто Теодоро.
В заявлении Кихара, Остин и Марлес заявили, что они "продолжат обсуждать возможности сотрудничества" в области передовых технологий, включая "совместную боевую авиацию" и "композитные аэрокосмические материалы".
Они также заявили, что сотрудничество в области новых технологий будет осуществляться в рамках их нового трехстороннего соглашения о проектах исследований, разработок, испытаний и оценки.
Министры также договорились провести совместную подготовку истребителей F-35 в каждой из своих стран в течение следующих двух лет до 2026 года.
Кроме того, министры обороны решительно осудили "военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией", включая закупку и использование Москвой северокорейских баллистических ракет в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.
Оборонное сотрудничество США, Японии и Австралии
Оборонное сотрудничество стран происходит в рамках альянса AUKUS, который направлен на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря.
Так, в марте 2023 года премьер-министры Австралии Энтони Альбанезе и Британии Риши Сунак, а также президент США Джо Байден объявили о договоренности государств, входящих в альянс AUKUS, об обеспечении ВМС Австралии атомными подводными лодками.
Японские издания также писали о том, что страны альянса AUKUS заинтересованы в использовании японских технологий, в том числе для разработки гиперзвукового оружия и усиления возможностей радиоэлектронной борьбы.
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