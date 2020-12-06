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США, Япония и Франция проведут совместные военные учения

Воскресенье 06 декабря 2020 04:26
США, Япония и Франция проведут совместные военные учения
Фото: ВМС США (public.navy.mil)
Автор: Артур Родивилов

Силы самообороны Японии совместно с ВС США и Франции проведут учения в мае 2021 года. Военные маневры пройдут в акватории Японии и могут быть сигналом для КНР в территориальном споре об островах Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Об этом сообщает газета "Санкэй" со ссылкой на источники.

Сенкаку - архипелаг в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня, предмет территориального спора между Японией, Тайванем и КНР. Де-факто острова контролирует Япония, две другие страны претендуют на них.

Как уточнили источники, во время учений военные высадятся на удаленные безлюдные острова Японии, а также отработают сценарии их обороны и освобождения. О возможной численности военных на учениях неизвестно.

В мае 2020 года в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях масштабные военные учения провел Китай.

По мнению экспертов, маневры с участием авиации и флота, сопровождавшиеся запуском баллистических ракет, стали ответом на усиление американского присутствия в регионе и были восприняты в Вашингтоне как попытка запугать США и их союзников.

Ранее Военно-морские силы Японии, Великобритании и Соединенных Штатов провели вторые противосубмаринные совместные учения в Тихом океане.

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