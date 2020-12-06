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США, Японія і Франція проведуть спільні військові навчання

Неділя 06 грудня 2020 04:26
США, Японія і Франція проведуть спільні військові навчання
Фото: ВМС США (public.navy.mil)
Автор: Артур Родивилов

Сили самооборони Японії спільно з ЗС США та Франції проведуть навчання в травні 2021 року. Військові маневри пройдуть в акваторії Японії і можуть бути сигналом для КНР в територіальній суперечці про острови Сенкаку в Східно-Китайському морі.

Про це повідомляє газета "Санкей" з посиланням на джерела.

Сенкаку - архіпелаг в Східно-Китайському морі в 170 км на північний схід від Тайваню, предметом територіальної суперечки між Японією, Тайванем і КНР. Де-факто острова контролює Японія, дві інші країни претендують на них.

Як уточнили джерела, під час навчань військові висадяться на віддалені безлюдні острови Японії, а також відпрацюють сценарії їх оборони і звільнення. Про можливої чисельності військових навчаннях невідомо.

У травні 2020 року в Південно-Китайському і Східно-Китайському морях масштабні військові навчання провів Китай.

На думку експертів, маневри з участю авіації і флоту, що супроводжувалися запуском балістичних ракет, стали відповіддю на посилення американської присутності в регіоні і були сприйняті у Вашингтоні як спроба залякати США і їх союзників.

Раніше Військово-морські сили Японії, Великобританії та Сполучених Штатів провели другі противосубмаринные спільні навчання в Тихому океані.

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