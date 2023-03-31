США у понеділок оголосять про новий пакет допомоги для України, - Reuters

Джерела видання повідомляють, що пакет може включати радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники.

Також пів дюжини типів боєприпасів, включно з танковими, очікуються у списку озброєння, який може бути остаточно затверджено цими вихідними.

Американські чиновники повідомили виданню, що вартість і конкретне обладнання в пакеті можуть змінитися.

До списку також планують включити високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій, евакуатори для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, такій як танки, і додаткові снаряди для NASAMS.

Нагадаємо, Україна домовилася з МВФ з приводу чотирирічного пакета фінансування на 15 млрд доларів.

Крім того, США мають намір передати Україні 7,4 млрд доларів фінансової допомоги до вересня 2023 року.

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