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США в понедельник объявят о новом пакете помощи для Украины, - Reuters

Фото: США в понедельник объявят о новом пакете помощи для Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 3 апреля, Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,6 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники издания сообщают, что пакет может включать радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и топливозаправщики.

Также полдюжины типов боеприпасов, включая танковые, ожидаются в списке вооружения, который может быть окончательно утвержден в эти выходные.

Американские чиновники сообщили изданию, что стоимость и конкретное оборудование в пакете могут измениться.

В список также планируется включить высокоточные авиационные боеприпасы, оборудование для наведения мостов, которое Украина будет использовать для штурма российских позиций, эвакуаторы для помощи выведенной из строя тяжелой технике, такой как танки, и дополнительные снаряды для NASAMS.

Напомним, Украина договорилась с МВФ по поводу четырехлетнего пакета финансирования на 15 млрд долларов.

Кроме того, США намерены передать Украине 7,4 млрд долларов финансовой помощи до сентября 2023 года.

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