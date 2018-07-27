США при помощи Австралии готовят удар по ядерным объектам Ирана, - ABC

США могут нанести удар по Ирану уже в августе

Соединенные Штаты Америки при помощи Австралии готовят удар по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в правительстве Австралии.

Сообщается, что удар по ядерным объектам Ирана может произойти уже в августе. Предполагается, что Австралия будет задействована для определения целей при подготовке удара. Также не исключено, что в этом примут участие британские спецслужбы.

Издание отмечает, что на севере Австралии размещен секретный оборонный объект, который считается ключевым среди так называемого альянса "Пяти глаз". Данный альянс объединяет спецслужбы США, Британии, Австралии, Канады и Новой Зеландии. А секретный объект частично управляет разведывательными спутниками США и может быть задействован для атаки по Ирану.

В то же время сообщается, что накануне австралийский премьер Малкольм Тернбулл заявил, что у него нет оснований полагать, что США готовятся к военному противостоянию с Ираном.

Напомним, ранее разведка США обвинила Россию, Китай и Иран в активном кибершпионаже.

Отметим, в мае 2018 президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Согласно договору, Тегеран должен был отказаться от своей ядерной программы в обмен на отказ остальных участников соглашения от санкций.