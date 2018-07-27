США за допомогою Австралії готують удар по ядерних об'єктах Ірану, - ABC

США можуть завдати удару по Ірану вже в серпні

Сполучені Штати Америки за допомогою Австралії готують удар по ядерних об'єктах Ірану. Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела в уряді Австралії.

Повідомляється, що удар по ядерних об'єктах Ірану може відбутися вже в серпні. Передбачається, що Австралія буде задіяна для визначення цілей при підготовці удару. Також не виключено, що в цьому візьмуть участь британські спецслужби.

Видання зазначає, що на півночі Австралії розміщено секретний військовий об'єкт, який вважається ключовим серед так званого альянсу "П'яти очей". Даний альянс об'єднує спецслужби США, Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії. А секретний об'єкт частково управляє розвідувальними супутниками США і може бути задіяний для атаки по Ірану.

У той же час повідомляється, що напередодні австралійський прем'єр Малкольм Тернбулл заявив, що у нього немає підстав вважати, що США готуються до військового протистояння з Іраном.

Нагадаємо, раніше розвідка США звинуватила Росію, Китай і Іран в активному кібершпіонажі.

Відзначимо, в травні 2018 президент США Дональд Трамп заявив про вихід із ядерної угоди з Іраном. Згідно з договором, Тегеран мав відмовитися від своєї ядерної програми в обмін на відмову інших учасників угоди від санкцій.