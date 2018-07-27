Разведка США обвинила Россию, Китай и Иран в самом активном кибершпионаже

В США прогнозируют сохранение угрозы со стороны РФ в отношении американских технологий в ближайшие годы

Национальная разведка США обнародовала доклад о шпионаже в киберпространстве, в котором Россия названа в числе "наиболее активных сил в киберпространстве", связанных с экономическим шпионажем и возможным похищением конфиденциальной информации, наряду с Китаем и Ираном. Об этом говорится в документе, обнародованном в четверг, 26 июля.

"Китай, Россию и Иран можно выделить как три наиболее умелых и активных силы в киберпространстве, связанных с экономическим шпионажем и возможностями украсть коммерческие секреты и конфиденциальную информацию", - говорится в докладе.

Также отмечается, что угроза со стороны России в отношении американских технологий будет сохраняться в ближайшие годы.

В разделе, посвященном РФ, ее действия связывают с тем, что Москва старается укрепить экономику, которая страдает из-за коррупции, госконтроля и утечки талантов за рубеж.

Дополнительным мотивирующим фактором для шпионской активности названы усилия Кремля по "военной модернизации", поскольку Россия использует киберпространство для получения доступа к новым технологиям.

Кроме того, отмечается, что коммерческие и научные предприятия из России, которые контактируют с Западом, вербуют российских эмигрантов, обладающих необходимыми техническими навыками, для получения секретной информации.

Напомним, на немецкие медиакомпании и организацию из сферы химических исследований в августе 2017 и июне 2018 года были осуществлены атаки, предположительно, с целью шпионажа, в которых подозревают российскую группировку хакеров Sandworm.