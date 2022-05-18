США помогут укрепить позиции Украины за столом переговоров с РФ, - Госдеп

Соединенные Штаты намерены создать условия для проведения переговоров между Украиной и РФ. Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву и оказывать давление на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа Неда Прайса во время брифинга .

По его словам, главной задачей США является поддержка "украинских партнеров любым приемлемым путем" для того, чтобы укрепить позиции на переговорах.

"Конечно, сейчас мы действуем по двум направлениям. Во-первых, поддерживаем и укрепляем позиции наших партнеров в Киеве. Во-вторых, одновременно принимаем меры с целью создания издержек, о которых мы предупреждали Кремль с конца прошлого года. Действуя таким образом, мы надеемся создать условия, при которых могут вестись добросовестный диалог, дипломатический процесс", - заявил он.

Прайс также заявил, что не исключает возможности переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в случае, если бы он привел к снижению уровня насилия в Украине.