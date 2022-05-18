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США допоможуть зміцнити позиції України за столом переговорів з РФ, - Держдеп

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Вашингтон, Середа 18 травня 2022 00:48
США допоможуть зміцнити позиції України за столом переговорів з РФ, - Держдеп Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати мають намір створити умови для проведення переговорів між Україною і РФ. Вашингтон продовжить постачати зброю Києву і чинити тиск на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепу Неда Прайса під час брифінгу.

За його словами, головним завданням США є підтримка "українських партнерів будь-яким прийнятним шляхом" для того, щоб зміцнити позиції на переговорах.

"Звичайно, зараз ми діємо за двома напрямками. По-перше, підтримуємо і зміцнюємо позиції наших партнерів у Києві. По-друге, одночасно вживаємо заходів з метою створення витрат, про які ми попереджали Кремль з кінця минулого року. Діючи таким чином, ми сподіваємося створити умови, за яких можуть вестися сумлінний діалог, дипломатичний процес", - заявив він.

Прайс також заявив, що не виключає можливості переговорів між главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном у разі, якби він призвів до зниження рівня насильства в Україні.

Нагадаємо, вчора заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Україна вийшла з переговорного процесу. За його словами, переговори не ведуться ні в якому вигляді.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, саме Росія має зробити перший крок для переговорів, зокрема, відвести свої війська на позиції станом до 24 лютого 2022 року.

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Державний департамент США
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