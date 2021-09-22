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США помогут расследовать покушение на Шефира, - Енин

Автор: Дмитрий Кузнецов

Соединенные Штаты Америки помогут с расследованием дела о покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира. Американская сторона подтвердила готовность предоставить помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы МВД Украины Евгения Енина.

"В этот вечер мы получили подтверждение от наших американских коллег предоставить нам посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, ранее посольство США в Украине осудило покушение на Шефира.

Отметим, сегодня, 22 сентября, неизвестные обстреляли автомобиль Шефира. Ранения получил водитель, а сам помощник президента в результате нападения не пострадал.

Правоохранители рассматривают несколько версий покушения на Шефира.

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Министерство внутренних дел УкраиныСоединенные Штаты АмерикиСергей Шефир