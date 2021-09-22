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США допоможуть розслідувати замах на Шефіра, - Єнін

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сполучені Штати Америки допоможуть з розслідуванням справи про замах на помічника президента України Сергія Шефіра. Американська сторона підтвердила готовність надати допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника глави МВС України Євгенія Єніна.

"Цього вечора ми отримали підтвердження від наших американських колег надати нам посильну допомогу, щоб забезпечити максимально оперативне розкриття цього злочину", - сказав Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

Нагадаємо, раніше посольство США в Україні засудив замах на Шефіра.

Зазначимо, сьогодні, 22 вересня, невідомі обстріляли автомобіль Шефіра. Поранення отримав водій, а сам помічник президента в результаті нападу не постраждав.

Правоохоронці розглядають кілька версій замаху на Шефіра.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниСполучені Штати АмерикиСергій Шефір