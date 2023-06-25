США не помітили переміщень "ядерки" в РФ під час бунту найманців, - CNN

Сполучені Штати Америки не виявили змін у розташуванні російських ядерних сил під час заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який зі своїми найманцями займав міста в РФ і рухався на Москву, кинувши виклик Кремлю.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.
За словами двох американських чиновників із Держдепартаменту, змін у ядерній позиції Росії під час повстання "кухаря Путіна" не було.
"Ми не спостерігаємо жодних змін у розташуванні російських ядерних сил", - заявив журналістам представник Держдепартаменту.
Офіційна особа також додала, що у США "немає причин коригувати нашу позицію звичайних або ядерних сил, і у нас є давні, налагоджені канали зв'язку з Росією щодо ядерних питань".
За словами представника держдепу, РФ як ядерна держава несе "особливу відповідальність за командування, контроль і охорону своїх ядерних сил, а також за забезпечення того, щоб не робилися дії, що загрожують стратегічній стабільності".
Також він зазначив, що оскільки США продовжують стежити за ситуацією в РФ, дипломатична присутність Штатів у цій країні залишається незмінною.
Нагадаємо, що раніше в суботу, під час походу найманців Пригожина на Москву і зіткнень "вагнерівців" з путінськими військами під час рейду сил ПВК з Ростовської області РФ, з'явилося повідомлення про можливу спробу бойовиків захопити склади з ядерною зброєю.
Зокрема про це говорили українські партизани з руху "АТЕШ". За їхніми даними, "вагнерівці" готувалися захопити такі об'єкти, дійшовши до околиць Борисоглібська у Воронезькій області, де розміщується склад з ядерною зброєю, відомий також як 375 об'єктів "С".
Ще у травні на тлі операції "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що росіяни терміново евакуювали сховище ядерних боєприпасів у тому регіоні.
Як пояснив тоді представник ГУР Андрій Юсов, йдеться про об'єкт "Білгород-22", сховище ядерних боєприпасів, що поблизу Грайворона.
Раніше в червні російський диктатор Володимир Путін заявив, що до Білорусі прибула перша тактична ядерна зброя, яка там зберігатиметься. Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.
Нагадаємо також, що керівник Кремля неодноразово "брязкав" ядерною зброєю під час повномасштабної війни проти України. Додамо, що нещодавно в Сенаті США запропонували визнати застосування "ядерки" РФ нападом на НАТО.
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