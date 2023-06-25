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США не заметили перемещения "ядерки" в РФ во время бунта наемников, - CNN

Фото: ядерное тактическое оружие в РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки не выявили изменений в расположении российских ядерных сил во время мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который со своими наемниками занимал города в РФ и двигался на Москву, бросив вызов Кремлю.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

По словам двух американских чиновников из Госдепартамента, изменений в ядерной позиции России во время восстания "повара Путина" не было.

"Мы не наблюдаем никаких изменений в расположении российских ядерных сил", - - заявил журналистам представитель Госдепартамента.

Официальное лицо также добавило, что у США "нет причин корректировать нашу позицию обычных или ядерных сил, и у нас есть давние, налаженные каналы связи с Россией по ядерным вопросам".

По словам представителя госдепа, РФ, как ядерная держава, несет "особую ответственность за командование, контроль и охрану своих ядерных сил, а также за обеспечение того, чтобы не предпринимались действия, ставящие под угрозу стратегическую стабильность".

Также он отметил, что поскольку США продолжают следить за ситуацией в РФ, дипломатическое присутствие Штатов в этой стране остается прежним.

Угроза захвата складов с ядерным оружием во время бунта Пригожина

Напомним, что ранее в субботу, во время похода наемников Пригожина на Москву и боестолкновений "вагнеровцев" с путинскими войсками в ходе рейда сил ЧВК из Ростовской области РФ, появилось сообщение о возможной попытке боевиков захватить склады с ядерным оружием.

В частности, об этом говорили украинские партизаны из движения "АТЕШ". По их данным, "вагнеровцы" готовились захватить такие объекты, дойдя до окрестностей Борисоглебска в Воронежской области, где размещается склад с ядерным оружием, известный также как 375 объект "С".

Эвакуация хранилища ядерных боеприпасов из-за рейда "РДК" и "ЛСР"

Еще в мае на фоне операции "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что россияне срочно эвакуируют хранилище ядерных боеприпасов в том регионе.

Как пояснил тогда представитель ГУР Андрей Юсов, речь идет об объекте "Белгород-22", хранилище ядерных боеприпасов, что расположен вблизи Грайворона.

Размещение ядерного оружия РФ в Беларуси

Ранее в июне российский диктатор Владимир Путин заявил, что в Беларусь прибыло первое тактическое ядерное оружие, которое там будет храниться. Так, Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", который способен запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Напомним также, что руководитель Кремля неоднократно "бряцал" ядерным оружием в ходе полномасштабной войны против Украины. Добавим, что недавно в Сенате США предложили признать применение "ядерки" РФ нападением на НАТО.

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