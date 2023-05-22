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Росіяни терміново евакуювали сховище ядерних боєприпасів у Бєлгородській області, - ГУР

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Понеділок 22 травня 2023 18:12
Росіяни терміново евакуювали сховище ядерних боєприпасів у Бєлгородській області, - ГУР Фото: Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росіяни проводять термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, що знаходиться у Бєлгородській області. Це відбувається на тлі операції "Російського добровольчого корпусу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Юсов заявив, що в інформації про евакуацію з прикордонних населених пунктів Бєлгородської області та знищення російського Мі-8 у регіоні "є багато правди".

"Є навіть додаткова інформація щодо евакуаційних заходів. У терміновому режимі об'єкт "Бєлгород-22", це сховище ядерних боєприпасів, так само росіяни евакуювали з району, поблизу Грайворона (місто на кордоні з Україною - ред.) знаходиться", - розповів Юсов.

Він також підтвердив, що на об'єкті "Бєлгород-22" була тактична ядерна зброя.

За словами Юсова, все, що зараз відбувається на території Росії, - це внутрішній конфлікт. В операції беруть участь громадяни РФ, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області.

Операція у Бєлгородській області

Сьогодні, 22 травня, у прикордонні Бєлгородської області почали лунати вибухи. Пізніше "РДК" та легіон "Свобода Росії", які воюють на боці України, оголосили про початок своєї операції в регіоні.

У Кремлі вже відреагували на ситуацію. Там прозвітували, що доповіли диктатору Володимиру Путіну про інцидент, а зараз російські війська намагаються відтіснити бійців "РДК" та легіону "Свобода Росії".

Більш детально про те, що відбувається у Бєлгородській області, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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