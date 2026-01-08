В США помер шпигун, який найбільше в історії нашкодив ЦРУ: про кого йде мова

В США 5 січня помер один з найвідоміших агентів спочатку СРСР, а потім - Росії, колишній офіцер Центрального розвідувального управління Олдріч Еймс. Він завдав величезної шкоди розвідувальним мережам США та НАТО, зрадивши в обмін на гроші.

На момент смерті Еймсу було 84 роки, він перебував в ув'язненні. Протягом дев'яти років, з 1985 по 1994 роки він працював спочатку на Радянський Союз, а вже після його розпаду - на Росію. При цьому жодних ідеологічних міркувань - виключно меркантильні, за гроші.

Сам Еймс, до речі, ніколи не розкаювався у тому, що зробив. Навпаки - він пишався тим, що передавав СРСР такі дані, за які йому виплачували чималі гроші.

"Я був однією з найкомпетентніших людей у ​​розвідувальному співтоваристві російської розвідувальної служби. А мій доступ до інформації та мої знання про радянську сторону були такими, що я міг отримати практично все, що забажав", - сказав він в інтерв'ю за день до суду.

Історія зради

У квітні 1985 року Еймс, який на той момент перебував у процесі розлучення з першою дружиною, зайшов до радянського посольства та просто назвав імена двох агентів, яких завербувало ЦРУ. За це він отримав від СРСР 50 тисяч доларів.

В наступні кілька місяців Еймс зібрав дані про усіх агентів, яких ЦРУ та ФБР мали в Радянському Союзі та країнах Варшавського пакту та передав до СРСР, не вимагаючи грошей натомість. Зацікавлена Лубянка повідомила Еймсу, що оцінює його послуги у два мільйони доларів.

У 1986 році Еймса перевели до Риму, там він продовжив регулярно передавати радянським розвідникам документи. У 1989 році, після повернення до США, Еймс почав застосовувати конспірацію.

" Повернувшись до Вашингтона в 1989 році, він почав здійснювати передачу документів, використовуючи схованки в маловідомих місцях та сигнали, залишені на поштових скриньках і стовпах електромережі", - пише видання.

Наймасштабніша шкода в історії ЦРУ

Загалом Еймса вважають причетним до загибелі щонайменше 10 агентів ЦРУ в радянському блоці та до розкриття великої кількості інших розвідників США. Еймс передавав досьє, розвідувальні дані, деталі розвідувальних операцій - все, що становило цінність.

При цьому попри активні пошуки "крота" ЦРУ не звертало уваги на Еймса аж до 1994 року. Його розкішний спосіб життя з невідомої причини ігнорували - Еймс отримав за роботу понад мільйон доларів готівкою, ще мільйон та розкішна нерухомість чекали на нього в Росії.

"Його спосіб життя в районі Вашингтона, автомобіль Jaguar та будинок вартістю 540 000 доларів, куплений за готівку у Вірджинії, не викликали жодних питань", - зазначає газета.

Тільки у лютому 1994 року Еймса нарешті затримали. Його діяльність була викрита вже під час перших допитів. Він визнав провину та був засуджений до довічного ув’язнення без права на помилування, його дружину визнали співучасницею та засудили до п'яти років за ґратами.

Причини зради

"Відбулася ця дивна зміна лояльності... Це було не для радянської системи, яка, на мою думку, була звірячим, нелюдським, мерзенним режимом... Я розчарувався", - пізніше говорив Еймс.

Еймс зазначив, що він розчарувався у Сполучених Штатах, у американському способі життя та ідеології, а також в американській розвідці. Еймса цікавили гроші, які платив СРСР, а також - можливість впливати на долі людей. На питання, як він міг передавати ворогу таємниці, які коштували багатьом людям життя та були порушенням присяги рідній країні, Еймс відповідав, що це йому байдуже.