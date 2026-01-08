ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В США умер шпион, который больше всего в истории навредил ЦРУ: о ком идет речь

США, Четверг 08 января 2026 06:45
UA EN RU
В США умер шпион, который больше всего в истории навредил ЦРУ: о ком идет речь Иллюстративное фото: предательство Эймса стало самой большой катастрофой для ЦРУ в истории (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В США 5 января умер один из самых известных агентов сначала СССР, а затем - России, бывший офицер Центрального разведывательного управления Олдрич Эймс. Он нанес огромный ущерб разведывательным сетям США и НАТО, предав в обмен на деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

На момент смерти Эймсу было 84 года, он находился в заключении. В течение девяти лет, с 1985 по 1994 годы он работал сначала на Советский Союз, а уже после его распада - на Россию. При этом никаких идеологических соображений - исключительно меркантильные, за деньги.

Сам Эймс, кстати, никогда не раскаивался в том, что сделал. Наоборот - он гордился тем, что передавал СССР такие данные, за которые ему выплачивали немалые деньги.

"Я был одним из самых компетентных людей в разведывательном сообществе российской разведывательной службы. А мой доступ к информации и мои знания о советской стороне были такими, что я мог получить практически все, что пожелал", - сказал он в интервью за день до суда.

История предательства

В апреле 1985 года Эймс, который на тот момент находился в процессе развода с первой женой, зашел в советское посольство и просто назвал имена двух агентов, которых завербовало ЦРУ. За это он получил от СССР 50 тысяч долларов.

В следующие несколько месяцев Эймс собрал данные обо всех агентах, которых ЦРУ и ФБР имели в Советском Союзе и странах Варшавского пакта и передал в СССР, не требуя денег взамен. Заинтересованная Лубянка сообщила Эймсу, что оценивает его услуги в два миллиона долларов.

В 1986 году Эймса перевели в Рим, там он продолжил регулярно передавать советским разведчикам документы. В 1989 году, после возвращения в США, Эймс начал применять конспирацию.

"Вернувшись в Вашингтон в 1989 году, он начал осуществлять передачу документов, используя тайники в малоизвестных местах и сигналы, оставленные на почтовых ящиках и столбах электросети", - пишет издание.

Самый масштабный ущерб в истории ЦРУ

В целом Эймса считают причастным к гибели не менее 10 агентов ЦРУ в советском блоке и к раскрытию большого количества других разведчиков США. Эймс передавал досье, разведывательные данные, детали разведывательных операций - все, что представляло ценность.

При этом несмотря на активные поиски "крота" ЦРУ не обращало внимания на Эймса вплоть до 1994 года. Его роскошный образ жизни по неизвестной причине игнорировали - Эймс получил за работу более миллиона долларов наличными, еще миллион и роскошная недвижимость ждали его в России.

"Его образ жизни в районе Вашингтона, автомобиль Jaguar и дом стоимостью 540 000 долларов, купленный за наличные в Вирджинии, не вызывали никаких вопросов", - отмечает газета.

Только в феврале 1994 года Эймса наконец задержали. Его деятельность была разоблачена уже во время первых допросов. Он признал вину и был приговорен к пожизненному заключению без права на помилование, его жену признали соучастницей и приговорили к пяти годам за решеткой.

Причины измены

"Произошла эта странная смена лояльности... Это было не для советской системы, которая, по моему мнению, была зверским, бесчеловечным, мерзким режимом... Я разочаровался", - позже говорил Эймс.

Эймс отметил, что он разочаровался в Соединенных Штатах, в американском образе жизни и идеологии, а также в американской разведке. Эймса интересовали деньги, которые платил СССР, а также - возможность влиять на судьбы людей. На вопрос, как он мог передавать врагу тайны, которые стоили многим людям жизни и были нарушением присяги родной стране, Эймс отвечал, что это ему безразлично.

"Я склонен класть некоторые из этих вещей в отдельные коробки, а чувства и мысли - в отдельные ячейки... Я чувствовал, что, продавая этих ребят, я подвергаю себя такой же судьбе", - цинично заявил он журналистам.

Отметим, в феврале 2025 года стало известно, что РФ создала новое тайное подразделение, предназначенное для проведения диверсий и атак на территории Европы и за ее пределами. Оно известно как Департамент специальных задач (SSD). В его состав перевели в том числе офицеров ГРУ, причастных к покушению на Скрипаля и других терактов в Европе.

Также, поскольку российская разведывательная сеть с начала полномасштабной войны в Украине потеряла более 700 агентов в Европе, сейчас россияне активно вербуют так называемых "одноразовых шпионов".

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУ Соединенные Штаты Америки
Новости
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка