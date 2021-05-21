США получили твердые гарантии, что перемирие между Израилем и ХАМАС будет соблюдаться

США получили твердые гарантии того, что достигнутые соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС будут соблюдаться. В Белом доме подчеркнули, что намерены "очень внимательно следить" за соблюдением перемирия.

Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"У нас есть твердые заверения соответствующих сторон в том, что они привержены прекращению огня", - сказала она. Псаки подчеркнула, что США будут "очень внимательно следить" за соблюдением перемирия.