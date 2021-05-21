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США получили твердые гарантии, что перемирие между Израилем и ХАМАС будет соблюдаться

Автор: Дмитрий Кузнецов

США получили твердые гарантии того, что достигнутые соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС будут соблюдаться. В Белом доме подчеркнули, что намерены "очень внимательно следить" за соблюдением перемирия.

Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"У нас есть твердые заверения соответствующих сторон в том, что они привержены прекращению огня", - сказала она.

Псаки подчеркнула, что США будут "очень внимательно следить" за соблюдением перемирия.

Напомним, вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в секторе Газа. Перемирие началось 21 мая с 02:00 по местному времени. Стороны прекратили обстрелы.

Однако уже утром 21 мая в Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между израильской полицией и мусульманами в первый день перемирия между Израилем и ХАМАС. Последние пытались провести "марш победы" в поддержку ХАМАС.

Как писало РБК-Украина, в Верховную раду внесли проект постановления об осуждении деятельности радикальной исламской организации ХАМАС и признании ее террористической. Документ зарегистрирован под №5530.

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