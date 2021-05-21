Нетаньяху поблагодарил президента Египта за помощь в достижении перемирия Израиля и ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за его важную роль в заключении перемирия с палестинским движением ХАМАС. Он также отметил усилия египетского лидера в укреплении безопасности в регионе.

Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь премьер-министра Израиля по работе со СМИ на арабском языке Офир Гендельман.

"Спасибо, господин президент ас-Сиси, за вашу важную роль в восстановлении спокойствия и укреплении безопасности в нашем регионе", - приводит в сообщении Гендельман слова Нетаньяху.

Напомним, вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в секторе Газа. Перемирие началось 21 мая с 02:00 по местному времени. Стороны прекратили обстрелы.

Однако уже утром 21 мая в Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между израильской полицией и мусульманами в первый день перемирия между Израилем и ХАМАС. Последние пытались провести "марш победы" в поддержку ХАМАС.