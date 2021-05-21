США отримали тверді гарантії, що перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС буде дотримуватися

США отримали тверді гарантії того, що досягнуті угоди про припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС будуть дотримуватися. У Білому домі підкреслили, що мають намір "дуже уважно стежити" за дотриманням перемир'я.

Про це в ході регулярного брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі .

"У нас є тверді запевнення відповідних сторін у тому, що вони прихильні припинення вогню", - сказала вона.

Псакі підкреслила, що США будуть "дуже уважно стежити" за дотриманням перемир'я.