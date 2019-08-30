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США, Польша и Украина подпишут газовое соглашение

Новости » Экономика    30.08.2019 - 11:07
США, Польша и Украина подпишут газовое соглашение
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Соглашение касается поставок сжиженного газа из США, а также использования хранилищ газа в Украине

США, Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере поставок газа. Об этом сообщает польское издание BiznesAlert.

По информации издания, документ подпишут Петр Наимский, государственный секретарь канцелярии премьер-министра Польши, Рик Перри, министр энергетики США и Александр Данилюк, секретарь Совета безопасности и национальной обороны Украины.

Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Республики Польша, инфраструктуры хранения газа в Украине и экспорта американского СПГ, а также газовых стыков в регионе.

Как сообщало РБК-Украина, польская нефтегазовая компания (PGNiG) приобретет сжиженный природный газ в США, который после регазификации будет доставлен в Украину.

Напомним, проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа (LNG) из регазификационного терминала в Польше в Украину обсуждался во время встречи делегации США во главе с министром энергетики Риком Перри с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 мая 2019 года.

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