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Американский сжиженный газ через Польшу доставят в Украину

Новости » Экономика    29.08.2019 - 14:50
Американский сжиженный газ через Польшу доставят в Украину
Фото: газовые трубы (УНИАН)

Газ поступит до конца 2019 года

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) приобретет сжиженный природный газ в США, который после регазификации будет доставлено в Украину. Об этом сообщает прес-служба компании ЭРУ, которая получит газ.

Как отмечается в сообщении, уже в начале ноября 2019 года в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский LNG-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце.

Газ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое соединение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года, сообщили в ЭРУ.

Проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа (LNG) из регазификационного терминала в Польше в Украину обсуждался во время встречи делегации США во главе с министром энергетики Риком Перри с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 мая 2019 года.

Следует отметить, что Польша постепенно сокращает поставки российского газа. В 2022 году завершается долгосрочный так называемый Ямальский контракт на поставки в Польшу газа из России, и Варшава не намерена его продолжать. Планируется, что газ из РФ заменят поставками газа с шельфа Норвежского моря трубопровода Baltic Pipe, а также благодаря увеличению импорта сжиженного газа из США.

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