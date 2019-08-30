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США, Польща і Україна підпишуть газову угоду

Новини » Економіка    30.08.2019 - 11:07
США, Польща і Україна підпишуть газову угоду
Фото: колаж (РБК-Україна)

Угода стосується поставок зрідженого газу з США, а також використання сховищ газу в Україні

США, Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю в сфері поставок газу. Про це повідомляє польське видання BiznesAlert.

За інформацією видання, документ підпишуть Рік Перрі, міністр енергетики США, Петр Наімський, державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Польщі і Олександр Данилюк, секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Угода стосується співпраці в області реформ українського газового ринку, інфраструктури імпорту природного газу Республіки Польща, інфраструктури зберігання газу в Україні і американського експорту СПГ, а також газових стиків у регіоні.

Як повідомляло РБК-Україна, польська нафтогазова компанія (PGNiG) придбає зріджений природний газ в США, який після регазифікації буде доставлений в Україну.

Нагадаємо, проект по створенню шляхів імпорту зрідженого природного газу (LNG) з регазифікаційного терміналу в Польщі в Україну обговорювалося під час зустрічі делегації США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі з президентом України Володимиром Зеленським 21 травня 2019 року.

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