США и Польша подпишут военную декларацию

Фото: встреча Трампа и Дуды (twitter.com/whitehouse)

Трамп и Дуда подпишут декларацию в понедельник в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда в понедельник должны подписать военную декларацию об увеличении американского военного контингента в Польше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Сообщается, что декларация будет подписана во время встречи Трампа с Дудой в ходе Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке.

Изначально, декларацию должны были подписать во время визита Трампа в Варшаву на время мероприятий к годовщине начала Второй мировой войны. Однако из-за надвигавшегося урагана "Дориан" президент США отменил визит.

Ранее РБК-Украина сообщало, что согласно документу США планируют увеличить свое нынешнее военное присутствие в Польше более чем на 1 тыс. солдат.

Также сообщалось, что Министерство обороны США одобрило решение о продаже Польше более 30 истребителей F-35. В частности, Польше будет проданы 32 истребителей F-35 общей стоимостью 6,5 млрд долларов, а также 33 турбореактивных двухконтурных двигателей F-135. В США заявили, что контракт отвечает интересам внутренней политики и национальной безопасности США.