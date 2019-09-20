США і Польща підпишуть військову декларацію

Фото: зустріч Трампа та Дуди (twitter.com/whitehouse)

Трамп і Дуда підпишуть декларацію в понеділок в Нью-Йорку

Президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда в понеділок повинні підписати військову декларацію про збільшення американського військового контингенту в Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Повідомляється, що декларація буде підписана під час зустрічі Трампа з Дудою в ході Генеральної асамблеї ООН, яка проходить в ці дні в Нью-Йорку.

Спочатку, декларацію повинні були підписати під час візиту Трампа до Варшави на час заходів до річниці початку Другої світової війни. Однак з-за насувалося урагану "Доріан" президент США скасував візит.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно з документом США планують збільшити свою нинішню військову присутність в Польщі більш ніж на 1 тис. солдатів.

Також повідомлялося, що Міністерство оборони США схвалив рішення про продаж Польщі понад 30 винищувачів F-35. зокрема, Польщі буде продано 32 винищувачів F-35 загальною вартістю 6,5 млрд доларів, а також 33 турбореактивних двоконтурних двигунів F-135. У США заявили, що контракт відповідає інтересам внутрішньої політики та національної безпеки США.