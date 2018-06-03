В США после полицейской погони произошла авария, есть погибшие

В США 4 человека погибли в ДТП

В пригороде Канзас-Сити в штате Миссури (США) после полицейской погони произошла авария, в результате которой погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает AP.

Как сообщается, что сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Jeep в городе Индепенденс, но водитель не подчинился и началось преследование. Так, на перекрестке в районе Канзас-Сити он столкнулся с другим автомобилем, марка которого не уточняется.

Отмечается, что в результате погиб один пассажир Jeep и три человека, находившиеся во второй машине. При этом четверо получили серьезные ранения.

Прокурор округа отметил, водителю Jeep, которым оказалась 24-летняя Виктория Браун, были предъявлены три обвинения в убийстве второй степени.

Напомним, ранее сообщалось, что в штате Луизиана (США) произошла крупная авария с участием легковых и грузовых автомобилей.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи города Ковингтон в юго-восточной части штата. Столкнулись два грузовика и несколько легковых автомобилей. На месте ДТП начался пожар, несколько транспортных средств почти полностью были уничтожены огнем.