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В США после полицейской погони произошла авария, есть погибшие

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 06:59
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В США 4 человека погибли в ДТП

В пригороде Канзас-Сити в штате Миссури (США) после полицейской погони произошла авария, в результате которой погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает AP.

Как сообщается, что сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Jeep в городе Индепенденс, но водитель не подчинился и началось преследование. Так, на перекрестке в районе Канзас-Сити он столкнулся с другим автомобилем, марка которого не уточняется.

Отмечается, что в результате погиб один пассажир Jeep и три человека, находившиеся во второй машине. При этом четверо получили серьезные ранения.

Прокурор округа отметил, водителю Jeep, которым оказалась 24-летняя Виктория Браун, были предъявлены три обвинения в убийстве второй степени.

Напомним, ранее сообщалось, что в штате Луизиана (США) произошла крупная авария с участием легковых и грузовых автомобилей.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи города Ковингтон в юго-восточной части штата. Столкнулись два грузовика и несколько легковых автомобилей. На месте ДТП начался пожар, несколько транспортных средств почти полностью были уничтожены огнем.

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Теги публикации: ДТП, Соединенные Штаты Америки, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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