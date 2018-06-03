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У США після поліцейської погоні сталася аварія, є загиблі

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 06:59
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

В США 4 людини загинули в ДТП

У передмісті Канзас-Сіті в штаті Міссурі (США) після поліцейської погоні сталася аварія, в результаті якої загинули чотири людини, ще четверо постраждали. Про це повідомляє AP.

Як повідомляється, співробітники поліції спробували зупинити автомобіль Jeep у місті Індепенденс, але водій не підкорився і почалося переслідування. Так, на перехресті в районі Канзас-Сіті він зіткнувся з іншим автомобілем, марка якого не уточнюється.

Наголошується, що в результаті загинув один пасажир Jeep і три людини, що перебували у другій машині. При цьому четверо отримали серйозні поранення.

Прокурор округу відмітив, водію Jeep, якою виявилася 24-річна Вікторія Браун, були висунуті три звинувачення у вбивстві другого ступеня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у штаті Луїзіана (США) сталася велика аварія за участю легкових та вантажних автомобілів.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу міста Ковінгтон в південно-східній частині штату. Зіткнулися дві вантажівки і кілька легкових автомобілів. На місці ДТП почалася пожежа, кілька транспортних засобів майже повністю були знищені вогнем.

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Теги публікації: ДТП, Сполучені Штати Америки, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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