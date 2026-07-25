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У США поки не знають, де взяти гроші на війну з Іраном, - Bloomberg,

04:45 25.07.2026 Сб
2 хв
Пакет фінансування воєнних дій застопорився у Конгресі
aimg Юлія Маловічко
Фото: війна в Ірані виглядає саме так (Getty Images)

У США виникли труднощі з фінансуванням війни проти Ірану. Додатковий пакет витрат практично застопорився в Конгресі, що змусило адміністрацію президента Дональда Трампа шукати альтернативні джерела коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами одного з джерел агентства, ситуація з фінансуванням ще більше загострила відносини між адміністрацією та Конгресом.

Співрозмовник Bloomberg зазначив, що Трамп майже не докладає зусиль, аби заручитися підтримкою законодавців щодо нового пакета витрат на війну в Ірані.

Водночас самі конгресмени не поспішають підтримувати додаткове фінансування на тлі зростання цін на енергоносії, що створює додатковий тиск на американських споживачів.

Крім того, за даними агентства, на ціни можуть вплинути й нещодавно оголошені Трампом глобальні тарифи.

Зазначимо, що під час мітингу в штаті Джорджія цього тижня американський лідер заявив, що ціни на нафту згодом знизяться, "можливо, навіть нижче, ніж були на початку". При цьому він закликав виборців "просто дати мені трохи часу".

Як зазначає Bloomberg, колишні американські чиновники пояснюють оптимізм Трампа переконанням, що здатність Ірану завдати удару у відповідь може бути майже повністю знищена протягом кількох тижнів.

Один із союзників президента США також заявив агентству, що Трамп, як і раніше, має значну фінансову гнучкість і вважає, що Іран недооцінює його здатність швидко розпочати й завершити військову кампанію.

І хоча зараз глава Білого дому впевнений, що можна уникнути подальшої ескалації, ще зовсім недавно він допускав наймасштабніші удари по Ірану.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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Сполучені Штати АмерикиІранДональд ТрампФінанси