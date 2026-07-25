У США поки не знають, де взяти гроші на війну з Іраном, - Bloomberg,

За словами одного з джерел агентства, ситуація з фінансуванням ще більше загострила відносини між адміністрацією та Конгресом.

Співрозмовник Bloomberg зазначив, що Трамп майже не докладає зусиль, аби заручитися підтримкою законодавців щодо нового пакета витрат на війну в Ірані.

Водночас самі конгресмени не поспішають підтримувати додаткове фінансування на тлі зростання цін на енергоносії, що створює додатковий тиск на американських споживачів.

Крім того, за даними агентства, на ціни можуть вплинути й нещодавно оголошені Трампом глобальні тарифи.

Зазначимо, що під час мітингу в штаті Джорджія цього тижня американський лідер заявив, що ціни на нафту згодом знизяться, "можливо, навіть нижче, ніж були на початку". При цьому він закликав виборців "просто дати мені трохи часу".

Як зазначає Bloomberg, колишні американські чиновники пояснюють оптимізм Трампа переконанням, що здатність Ірану завдати удару у відповідь може бути майже повністю знищена протягом кількох тижнів.