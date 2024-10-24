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США поки що не змінили позиції щодо ударів ЗСУ вглиб Росії, - Білий дім

Фото: США не дозволяють бити своєю зброєю по тилах РФ (www.army.mil)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати уважно стежать за відправкою Пхеньяном військ Північної Кореї для участі у війні в Україні. Однак так і не надали дозволу на удари американською зброєю по території РФ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг американського чиновника у Вашингтоні.

На запитання журналіста про те, чи готовий Вашингтон дозволити Збройним силам України застосовувати американську зброю для ударів по тилах Росії в контексті розгортання північнокорейських військових, Кірбі зазначив, що "ми уважно стежимо за цим, і це те, де ми зараз перебуваємо".

Він зазначив, що в Білому домі просто "не знають, чи будуть ці війська розгорнуті проти України в бойових діях, і якщо так, то де, коли і як".

"Я не маю жодних політичних рішень чи варіантів, щоб говорити про це сьогодні. Останнє, що я можу сказати, це те, що політика президента не зазнала жодних змін у тому, що стосується того, що ми надаємо Україні, і як вони це використовують", - сказав Кірбі.

Військові Північної Кореї у війні проти України

Минулого тижня у ЗМІ з'явилися повідомлення про відправку військових КНДР на полігони в Росію для тренування і подальшої участі у війні проти України. Військові навчаються на чотирьох російських полігонах.

Наразі відомо, що КНДР відправила до Росії 3 тисячі військових. До кінця року їхня кількість може збільшитися до 10 тисяч.

У НАТО підтвердили цю інформацію та зазначили, що це призведе до суттєвої ескалації.

Очільник української розвідки Кирило Буданов зазначив, що у листопаді проти України почнуть воювати 11 тисяч військових КНДР. Орієнтовно їх спрямують до Курської області.

Взамін Росія може надати Північній Кореї технології для виробництва тактичної ядерної зброї.

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