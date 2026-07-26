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США поки не дотримали слова про F-35 для Туреччини: що заявили в Трампа

06:23 26.07.2026 Нд
3 хв
Чому Вашингтон поки відмовляється продавати Анкарі F-35?
aimg Пилип Бойко
США поки не дотримали слова про F-35 для Туреччини: що заявили в Трампа Фото: винищувач F-35 (Getty Images)
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Адміністрація президента США Дональда Трампа заявляє: Туреччина поки не відповідає критеріям, необхідним для закупівлі американських винищувачів F-35. Це офіційна позиція, попри те, що сам Трамп раніше натякав на підтримку угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Times of Israel.

Розкриття цієї інформації Державний департамент США зробив у листі, надісланому конгресмену-республіканцю Веслі Беллу. Політик порушив це питання не випадково - приводом стала заява Трампа під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Тоді Трамп сказав, що схильний підтримати давно затягнутий продаж F-35 Туреччині.

Що саме сказав Держдеп

"Наша політика щодо закупівлі Туреччиною F-35 залишається незмінною та повністю відповідає розділу 231 Закону CAATSA та розділу 1245 Закону про національний оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік", - йдеться в листі до Белла.

Відомство пояснило й конкретні умови, які Туреччина має виконати:

  • розв'язати проблему С-400 так, щоб більше не володіти цією системою чи пов'язаним з нею обладнанням;
  • надати гарантії щодо майбутніх закупівель подібної зброї;
  • виконати інші вимоги щодо сертифікації.

"Туреччина ще не виконала цих умов", - додається в листі. Водночас Держдеп не виключає, що Анкара може виконати їх пізніше.

На якому етапі перебувають переговори

Туреччина намагається зняти занепокоєння США дипломатичним шляхом. Анкара веде переговори з Вашингтоном щодо продажу системи С-400.

Але, за словами авторів листа, поки що така передача не відбулася.

Слова Трампа розходяться з позицією відомств

Ситуація демонструє знайому картину, зазначається в публікації. Публічні заяви Трампа вкотре не збігаються з політикою, яку офіційно просувають структури в його власній адміністрації.

Додатковий тиск на процес чинить й інша сторона. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль виступає проти продажу F-35 Туреччині. За його словами, він особисто закликав Трампа не допустити цього кроку.

Чому Туреччину виключили з програми F-35

Історія тягнеться ще з 2020 року. Туреччина спершу приєдналася до багатонаціональної програми закупівлі F-35 у США, але згодом її виключили з неї.

Причина - купівля Анкарою російських систем протиповітряної оборони С-400. Саме ця угода запустила санкції США проти Туреччини відповідно до Закону про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій (CAATSA).

Контекст новини

Як повідомлялось раніше, команда турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана продовжує роботу над питанням російського ЗРК С-400. Анкара визнає, що саме він є ключовою перепоною для повернення країни до програми винищувачів F-35.

Крім того, Дональд Трамп анонсував скасування санкцій США проти Туреччини. Вашингтон запровадив ці обмеження ще у 2020 році після того, як турецька сторона придбала у Росії системи протиповітряної оборони С-400.

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