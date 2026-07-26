США пока не сдержали слова о F-35 для Турции: что заявили в Трампе

Администрация президента США Дональда Трампа заявляет: Турция пока не отвечает критериям, необходимым для закупки американских истребителей F-35. Это официальная позиция, несмотря на то, что сам Трамп раньше намекал на поддержку соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Times of Israel .

Раскрытие этой информации Государственный департамент США сделал в письме, направленном конгрессмену-республиканцу Уэсли Беллу. Политик поднял этот вопрос не случайно - поводом стало заявление Трампа во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Тогда Трамп сказал, что склонен поддержать давно затянутую продажу F-35 Турции.

Что именно сказал Госдеп

"Наша политика по закупке Турцией F-35 остается неизменной и полностью соответствует главе 231 Закона CAATSA и главе 1245 Закона о национальном оборонном бюджете на 2020 финансовый год", - говорится в письме к Беллу.

Ведомство объяснило и конкретные условия, которые Турция должна выполнить:

решить проблему С-400 так, чтобы больше не владеть этой системой или связанным с ней оборудованием;

предоставить гарантии относительно будущих закупок подобного оружия;

выполнить другие требования по сертификации.

"Турция еще не выполнила эти условия", - добавляется в письме. Госдеп не исключает, что Анкара может выполнить их позже.

На каком этапе находятся переговоры

Турция пытается снять беспокойство США по дипломатическому пути. Анкара ведет переговоры с Вашингтоном по продаже системы С-400.

Но, по словам авторов письма, пока такая передача не состоялась.

Слова Трампа расходятся с позицией ведомств

Ситуация показывает знакомую картину, отмечается в публикации. Публичные заявления Трампа в очередной раз не совпадают с политикой, официально продвигаемой структурами в его собственной администрации.

Дополнительное давление на процесс оказывает и другая сторона. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль выступает против продажи F-35 Турции. По его словам, он лично призвал Трампа не допустить этого шага.

Почему Турцию исключили из программы F-35

История тянется еще с 2020 года. Турция сначала присоединилась к многонациональной программе закупки F-35 у США, но впоследствии ее исключили из нее.

Причина – покупка Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400. Именно это соглашение запустило санкции США против Турции в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA).