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США поки не планують вводити санкції проти Білорусі через інцидент з Ryanair

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Вашингтон, Понеділок 24 травня 2021 20:33
США поки не планують вводити санкції проти Білорусі через інцидент з Ryanair Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США засудили інцидент з екстреною посадкою літака ірландської авіакомпанії Ryanair в Мінську і арештом засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Однак поки вводити санкції проти Білорусі не планують.

Про це в ході регулярного брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Нового визначення того, що трапилося у нас немає. Можу сказати, що ми обурені. Однак ми не готові юридично змінити формулювання щодо викрадення або санкцій. Для розгляду цього потрібен певний процес", - сказала вона.

За її словами, мова про санкції може йти після прозорого і зухвалої довіри розслідування, провести яке вимагають США. "Ми підтримуємо серію двосторонніх контактів з нашими партнерами", - додала вона.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, був змушений здійснити аварійну посадку на вимогу влади Білорусі.

Літак компанії Ryanair, на борту якого перебував Протасевич, здійснив аварійну посадку в Національному аеропорту Мінська. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Сам літак прямував з Афін до Вільнюса.

Після того як літак перевірили, на його борту вибуховий пристрій не виявили. Однак всіх пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був засновник Nexta, журналіст Роман Протасевич.

Як реагують на ситуацію світові лідери - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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