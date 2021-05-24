США поки не планують вводити санкції проти Білорусі через інцидент з Ryanair

США засудили інцидент з екстреною посадкою літака ірландської авіакомпанії Ryanair в Мінську і арештом засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Однак поки вводити санкції проти Білорусі не планують.

Про це в ході регулярного брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Нового визначення того, що трапилося у нас немає. Можу сказати, що ми обурені. Однак ми не готові юридично змінити формулювання щодо викрадення або санкцій. Для розгляду цього потрібен певний процес", - сказала вона. За її словами, мова про санкції може йти після прозорого і зухвалої довіри розслідування, провести яке вимагають США. "Ми підтримуємо серію двосторонніх контактів з нашими партнерами", - додала вона.