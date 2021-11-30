США пока не могут объявить о встрече Байдена и Путина, контакты продолжаются, - Псаки

Белый дом пока не может объявить о возможной встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Контакты по этому вопросу продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мне на сегодняшний нечего анонсировать или прогнозировать (о встрече Байдена и Путина - ред.)", - сказала Псаки.

Она добавила, что контакты США и России в продолжение саммита на высшем уровне, который пошел летом 2021 года в Швейцарии, продолжаются.