Путин и Байден могут встретиться в начале 2022 года, - Washington Post

Во время визита в Москву директор ЦРУ Уильям Джозеф Бернс поднял вопрос личной встречи президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина. Она может состояться уже в начале 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Вашингтон, со своей стороны, рассматривает встречу обоих президентов, как шаг, который может выиграть время для укрепления отношений между странами и оживить политический процесс по урегулированию военного конфликта на востоке Украины.

Напомним, что в России заявили о том, что подготовка к встрече Байдена и Путина сегодня находится на продвинутой стадии. В то же время она не будет очного формата.

Также президент США, "со всей вероятностью", в ближайшее время поговорит с лидерами Российской Федерации и Украины.