В России назвали формат возможной встречи Байдена и Путина

Подготовка встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина находится на продвинутой стадии. Она пройдет в не очном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Думаю, что в ближайшей перспективе вопрос (о встрече Байдена и Путина - ред.) прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается", - цитирует агентство замглавы МИД России Сергея Рябкова.

По его словам, пока нет окончательной ясности о дате и формате проведения встречи двух лидеров. При этом дипломат добавил, что подготовка саммита находится в продвинутой стадии.

В США пока не подтвердили возможность встречи Байдена и Путина.