США погрожують 100% митами Південній Кореї та Тайваню через відсутність інвестицій

За його словами, Вашингтон має намір жорстко стимулювати перенесення високотехнологічного виробництва до США та скорочувати залежність від іноземних ланцюгів постачання у стратегічно важливій галузі.

Лутнік наголосив, що компанії, які не братимуть участі у створенні або розширенні виробничих потужностей у США, ризикують втратити доступ до американського ринку на нинішніх умовах.

Попередження пролунало на тлі курсу адміністрації Трампа на економічний протекціонізм і перегляд торгівельних відносин із ключовими партнерами, зокрема в Азії. У Білому домі вважають, що США протягом років були надмірно залежними від імпорту чіпів, що створює ризики для національної безпеки та економіки.

Водночас Лутнік зазначив, що компанії, які вже оголосили про масштабні інвестиції у США або планують запуск виробництва на американській території, можуть уникнути жорстких тарифів. Зокрема, Тайвань і США раніше домовилися про значне розширення виробництва напівпровідників у Штатах, загальний обсяг інвестицій у рамках цих домовленостей оцінюється у сотні мільярдів доларів.

Очікується, що потенційне запровадження 100% мит може суттєво вплинути на глобальний ринок напівпровідників і посилити напруженість у торгівельних відносинах США з країнами Азії, де базуються найбільші світові виробники чіпів. Аналітики попереджають, що такі кроки можуть призвести як до перерозподілу інвестицій, так і до зростання цін у ланцюгах постачання високотехнологічної продукції.