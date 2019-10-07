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В США подтвердили проведение переговоров с Китаем

Новости » В мире    07.10.2019 - 17:22
В США подтвердили проведение переговоров с Китаем
Иллюстративное фото (GettyImages)

Переговоры по снижению экономического давления между странами пройдут 10 октября

В США подтвердили проведение заключительного раунду торговых переговоров с Китаем, направленных на ослабление экономического давления между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переговоры между США и Китаем должны состояться 10 октября. Об этом сообщили в понедельник в Белом доме.

"Обе стороны будут стремиться опираться на переговоры на уровне депутатов прошлых недель. Темы обсуждения будут включать в себя принудительную передачу технологий, права интеллектуальной собственности, услуги, нетарифные барьеры, сельское хозяйство и правоприменение", - заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.

Напомним, в конце сентября в Вашингтоне состоялись переговоры между США и Китаем, на которых обсуждались пути выхода стран из торговой войны. Переговоры были направлены на то, чтобы заложить основу для переговоров на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что США планирует исключить китайские компании из американских фондовых бирж. Правительство Китая заявило, что такие действия приведут к нанесению ущерба обеим сторонам.

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