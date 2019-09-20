США и Китай возобновили подготовку к торговым переговорам

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Страны обсуждают вопросы сельского хозяйства и защиты интеллектуальной собственности

Представители США и Китая впервые за почти два месяца провели встречу в Вашингтоне, на которой обсуждались пути выхода из торговой войны между двумя странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что встреча прошла в офисе Торгового представительства США (USTR). Китайскую делегацию возглавил заместитель министра финансов Ляо Мин, делегацию США - заместитель главы USTR Джеффри Джерриш. Переговоры продлятся до конца пятницы и направлены на то, чтобы заложить основу для переговоров на высшем уровне, которые должны состояться в начале октября.

"Две переговорные сессии в течение двух дней будут посвящены вопросам сельского хозяйства, а одна будет посвящена укреплению защиты интеллектуальной собственности в Китае и принудительной передаче технологии США китайским фирмам", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином в начале 2020 года мировая экономика потерпит убытки на 850 миллиардов долларов. По данным Федеральной резервной системы США убытки составят 1% мирового валового внутреннего продукта (ВВП).