ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае оценили риски исключения компаний из фондового рынка США

Новости » В мире    30.09.2019 - 11:32
В Китае оценили риски исключения компаний из фондового рынка США
Иллюстративное фото (GettyImages)

Правительство Китая заявило, что исключение компаний из фондовых бирж США нанесет ущерб обеим сторонам

Правительство Китая считает, что исключение китайских компаний из фондового рынка США приведет к нестабильной ситуации на международных рынках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуана, такие действия нанесут ущерб обеим сторонам.

"Любое разъединение Китая и Соединенных Штатов нанесет ущерб обеим сторонам и вызовет нестабильность на международных рынках", - заявил Шуан.

Напомним, в пятницу, 27 сентября, появилась информация, что США планируют исключить китайские компании из американских фондовых бирж. Это должно помочь ограничить инвестиции США в Китай.

Ранее РБК-Украина сообщало, что торговые переговоры между США и Китаем возобновятся 10-11 октября. Встреча представителей двух стран должна состояться в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов рассмотреть возможность временного торгового соглашения с Китаем, которое решит торговый спор между государствами.

Во время выступления на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп обвинил Китай в не выполнении обещания, которое взял на себя во время вступления во Всемирную торговую организацию в 2001 году.

В Китае обнаружили новое месторождение нефти Иран обвинил США в начале "кибервойны"
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайторговля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь