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У США підтвердили проведення переговорів з Китаєм

Новини » В світі    07.10.2019 - 17:22
У США підтвердили проведення переговорів з Китаєм
Ілюстративне фото (GettyImages)

Переговори щодо зниження економічного тиску між країнами пройдуть 10 жовтня

У США підтвердили проведення заключного раунду торгових переговорів з Китаєм, спрямованих на послаблення економічного тиску між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Переговори між США і Китаєм повинні відбутися 10 жовтня. Про це повідомили в понеділок у Білому домі.

"Обидві сторони будуть прагнути спиратися на переговори на рівні депутатів минулих тижнів. Теми обговорення будуть включати в себе примусову передачу технологій, права інтелектуальної власності, послуги, нетарифні бар'єри, сільське господарство та правозастосування", - заявила прес-секретар Білого дому Стефані Гришам.

Нагадаємо, в кінці вересня у Вашингтоні відбулися переговори між США і Китаєм, на яких обговорювалися шляхи виходу країн з торговельної війни. Переговори були спрямовані на те, щоб закласти основу для переговорів на вищому рівні.

Раніше повідомлялося, що США планує виключити китайські компанії з американських фондових бірж. Уряд Китаю заявив, що такі дії призведуть до заподіяння шкоди обом сторонам.

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