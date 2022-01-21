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США подтвердили намерение передать Украине боевые вертолеты Ми-17

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Пятница 21 января 2022 20:35
США подтвердили намерение передать Украине боевые вертолеты Ми-17 Фото: прессекретарь Белого дома Джен Псаки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки передадут Украине боевые вертолеты Ми-17. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Псаки во время брифинга.

"Недавно мы сообщили Конгрессу о намерении поставить вертолеты Ми-17, поэтому я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию", - заявила Псаки.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Канада намерена выделить Украине кредит в размере 120 млн канадских долларов.

Также во время брифинга Псаки отметила, что на следующей неделе США передадут письменный ответ России в которой также выразят беспокойство из-за действий Кремля.

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Соединенные Штаты Америки Украина Джен Псаки
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