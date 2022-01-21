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США підтвердили намір передати Україні бойові вертольоти Мі-17

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П'ятниця 21 січня 2022 20:35
США підтвердили намір передати Україні бойові вертольоти Мі-17 Фото: прессекретар Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки передадуть Україні бойові вертольоти Мі-17. Інформацію підтвердила речник Білого дому Дженіфер Псакі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Псакі під час брифінгу.

"Ми нещодавно повідомили Конгресу про намір поставити вертольоти Мі-17, тому я б не сказала, що президент займає вичікувальну позицію", - заявила Псакі.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Канада має намір виділити Україні кредит у розмірі 120 млн канадських доларів.

Також під час брифінгу Псакі відзначила, що наступного тижня США передадуть письмову відповідь Росії у якій також висловлять занепокоєння через дії Кремля.

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Сполучені Штати Америки Україна Джен Псакі
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