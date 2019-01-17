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В США подтвердили гибель американских военных вследствие взрыва в Манбидже

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 05:49
В США подтвердили гибель американских военных вследствие взрыва в Манбидже
Фото: место взрыва (twitter.com SaadAbedine)

Погибли четыре американських солдата

Центральное командование вооруженных сил США подтвердило гибель четырех американских военнослужащих в результате атаки в сирийском городе Манбидж. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечено, что президенту США Дональду Трампу сообщили о случившемся, и об обстановке вцелом.

"Первоначальные отчеты указывают на взрыв, вызвавший жертвы, и инцидент находится под следствием", - говорится в заявлении.

Сообщается, что еще трое военнослужащих получили ранения.

Напомним, в городе Манбидж (Сирия) при мощном взрыве погибли минимум 9 человек, еще 20 получили ранения.

Так, 16 января террорист-смертник подорвал себя около патруля международной коалиции во главе с США. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что в результате нападения погибли 20 человек. Он добавил, что не верит, что атака повлияет на решение президента США Дональда Трампа вывести американский военный контингент из Сирии.

Как писало РБК-Украина, 14 января в Кабуле произошел мощный взрыв возле комплекса Green Village, в результате которого пострадали 113 человек и 4 человека погибли. По данным МВД, бомба находилась в грузовике. В результате взрыва были повреждены несколько жилых домов.

Число погибших при взрыве в Манбидже возросло до 15 В Сирии в результате нападения террориста-смертника погибли 8 человек
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