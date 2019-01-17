У США підтвердили загибель американських військових внаслідок вибуху в Манбіджі

Фото: місце вибуху (twitter.com SaadAbedine)

Загинули чотири американських солдата

Центральне командування збройних сил США підтвердило загибель чотирьох американських військовослужбовців в результаті атаки в сирійському місті Манбідж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначено, що президенту США Дональду Трампу повідомили про те, що трапилося, і про обстановку в цілому.

"Звіти вказують на вибух, що спричинив жертви, і інцидент перебуває під слідством", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що ще троє військовослужбовців отримали поранення.

Нагадаємо, в місті Манбідж (Сирія) при потужному вибуху загинули щонайменше 9 людей, ще 20 отримали поранення.

Так, 16 січня терорист-смертник підірвав себе біля патруля міжнародної коаліції на чолі з США. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтвердив, що в результаті нападу загинули 20 осіб. Він додав, що не вірить, що атака вплине на рішення президента США Дональда Трампа вивести американський військовий контингент з Сирії.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 січня у Кабулі стався потужний вибух біля комплексу Green Village, в результаті якого постраждали 113 людей та 4 людини загинули. За даними МВС, бомба знаходилася у вантажівці. В результаті вибуху було пошкоджено декілька житлових будинків.